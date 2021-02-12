Югорчане смогут выбрать территории для благоустройства онлайн Фото: google.ru/maps

Единая онлайн-платформа для голосования по подбору территорий для благоустройства будет запущена в Югре, проголосовать за понравившиеся объекты югорчане смогут с 26 апреля по 30 мая.

Площадку запускают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и «Диалог регионы» для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Мы запускаем единую онлайн-платформу для голосования по подбору территорий для благоустройства. Голосование устроено максимально просто, регистрация доступна через портал госуслуг. Также можно пройти идентификацию с помощью номера телефона, – говорит заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Проголосовать можно, зайдя на платформу и выбрав свой регион. Далее можно отдать свой голос в пользу одной из предложенных общественных территорий. Голосование доступно для жителей конкретного региона по месту их регистрации. Сделать свой выбор смогут все жители округа в возрасте от 14 лет.

В настоящий момент платформу наполняют информацией – списком объектов благоустройства в муниципалитетах. Голосование стартует 26 апреля.

В Югре за время реализации проекта благоустроено 124 общественные территории. В 2021 году планируется благоустроить 55 общественных территорий, в числе которых 4 проекта – победители всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды из Когалыма, Нягани, Покачей и Урая.

В текущем году на реализацию мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» в Югре планируется направить 810 миллионов рублей, включая федеральные средства в сумме 454 миллиона.