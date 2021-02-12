Достопримечательности Югры включили в литературный путеводитель Фото: google.ru/maps

Литературный путеводитель «Югра. Это моя земля», посвященный 90-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа, представят на фестивале «Книжный маяк Петербурга».

Презентация состоится 12 февраля в 13:00 во время встречи с продюсерами проекта «Это моя земля», который планирует создать серии литературных путеводителей. Участники расскажут об нюансах продвижения территории, в том числе Югры, с помощью художественного слова, бигдаты.

С 7 ноября по 10 декабря в округе прошел литературный конкурс, благодаря которому отобрали произведения для включения в путеводитель. Для участия в нем поступило 215 текстов от 110 авторов. По итогам творческого соревнования его победителем стал 21 человек, еще 26 признаны лауреатами, их произведения включены в издание. Электронный вариант путеводителя 28 декабря был опубликован на издательском сервисе «Ridero», его можно бесплатного прочесть и скачать. Презентуют печатное издание 1 марта.

В планах увеличить количество легенд с акцентом на памятные даты, дни городов, создать сайт и мобильное приложения издания, а также экранизировать произведения.