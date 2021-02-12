Погода в Югре на 12 февраля 2021 года: переменная облачность Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 12 февраля: Днём температура воздуха -24,-29 ºС, местами -30,-35 °С. Ночью -35,-40 ºС, при облачности -28,-33°С. Переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 1- 6 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -26,-28 °С, ночью -36,-38 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 1 - 6 м/с.

В Сургуте: Днём -29 °С, ночью -30 °С, переменная облачность, ветер западный 1-2 м/с.

В Нижневартовске: Днём -28 °С, ночью -30 °С, переменная облачность, ветер западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -29 °С, ночью -30 °С, ясно, ветер западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -31 °С, ночью -33 °С, малооблачно, ветер западный 1-2 м/с.

По поведению диких животных судили о погоде. Если зайцы приходят в сады - будет еще зима суровая. Если волки воют близко к жилью - тоже к морозу. Снегирь щебечет скрипучим голосом - значит, стоит ждать вьюгу. Зато мыши предсказывают оттепель: за сутки до повышения температуры выходят из-под лесной подстилки на снег. Тепло предвещают и покрытые инеем деревья.

Красная луна на Трехсвятие сулит сильный ветер; а ветер, в свою очередь, обещает сырой год.