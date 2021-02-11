Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 февраля 2021 года увеличилось на 120 человек Фото: pixabay.com

Жители региона продолжают заражаться коронавирусом, за сутки лабораторно подтверждено 120 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. С марта выявлено 49 269 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 89 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 диагностирована пневмония, у 5 человек заболевание протекало бессимптомно. Контакт установлен в 117 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, остаются 10 118 человек, сняты с наблюдения 181 600 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 268 человек, всего обследованы на коронавирус 1 370 149 югорчан.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено: в Сургуте – 24; Нижневартовске – 14; Нягани – 12; Нефтеюганске – 11.

Также случаи заболевания выявлены: в Советском районе – 7; Урае – 6; Ханты-Мансийске – 6; Когалыме – 5; Югорске – 5; Сургутском районе – 5; Нефтеюганском районе – 5.

Закрывают список: Октябрьский район – 4; Мегион – 3; Белоярский район – 3; Березовский район – 3; Ханты-Мансийский район – 3; Кондинский район – 2; Пыть-Ях – 1; Нижневартовский район – 1.

Состояние 84 пациентов по-прежнему тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 697 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 244 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 46 771 югорчанин.