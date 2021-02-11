«Без срока давности»: в Югре открылась уникальная выставка Фото: официальная страница "Поисковое движение России"

В Югре на площадке центра подготовки к военной службе Пыть-Яха открылась уникальная выставка архивных документов «Без срока давности».

Масштабный всероссийский проект, показывает посетителям архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Архивные документы рассекречены и опубликованы в федеральном проекте «Без срока давности», который реализуется по поручению президента России.

Всего в проекте содержаться 7 тысяч архивных документов, часть из них представлена на выставке в Пыть-Яхе. Всего развернуто 24 стенда, которые демонстрируют архивные документы, свидетельства преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны, данные, подтверждающие планы нацистской Германии по истреблению и порабощению населения Советского Союза.

Выставка отражает различные аспекты политики геноцида советского народа: карательные операции, массовое уничтожение мирного населения, травлю голодом, преступления против детства, принудительные работы и многое другое.

На федеральном уровне в проекте работают 47 архивных учреждений, 370 сотрудников, 66 историков – специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих вузов страны.

Выставка «Без срока давности» в Пытья-Яхе пробудет до 1 марта, после чего её смогут увидеть жители Пойковского, Нефтеюганска, Сургута и других муниципалитетов округа.