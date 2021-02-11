К югорским дошкольникам пришел в гости "Огнетушитель" Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югры

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Лангепасе провели познавательное занятие для воспитанников детского сада «Росинка». Дети группы «Звездочки надежды» встречаются со спасателями практически каждую неделю, но на этот раз пожарные пришли не одни, а вместе с помощником – Огнетушителем. Гостю сразу же выделили почетное место в центре группы, где он и начал свой рассказ о «добром» и «злом» огне.

Ребята уже знакомы с правилами пожарной безопасности, поэтому уверенно отвечали даже на замысловатые вопросы Огнетушителя. Малыши выбирали на картинках предметы, игры с которыми могут привести к пожару.

После беседы "огнетушитель" попросил детей нарисовать, как они себе представляют разбушевавшийся огонь. Довольный результатами познаний детей и их творческими способностями гость вручил малышам символические подарки.

- Мы стараемся еженедельно встречаться с малышами нашей группы, проводить для них занятия так, чтобы им в первую очередь было интересно, - рассказала инспектор группы профилактики пожаров Екатерина Агалакова.

Специалисты планируют провести тематические занятия с «живым» огнетушителем ещё с несколькими группами.