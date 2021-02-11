В Югре подумывают продлить работу ресторанов и разрешить выставки Фото: pixabay.com

Рабочая группа по вопросам развития экономики в период распространения нового коронавируса разработала предложения о возможности снятия ограничительных мер при оказании услуг общепита, а также о возобновлении выставочной деятельности.

Во время заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова, подняли вопрос о возможности возобновить работу заведений.

Так, исполняющая обязанности директора окружного департамента экономического развития Лариса Шанаурина доложила, что предпринимательское сообщество Югры выступило с вопросом о сокращении ограничений в отношении объектов общественного питания. В частности, предложила увеличить время их работы, установив график с 06:00 до 01:00. А работу выставок хотят восстановить с 15 марта в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

Наталья Комарова поручила специальному ведомству проработать вопросы с региональным управлением Роспотребнадзора и представить готовое решение в течение 2 дней.