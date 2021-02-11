Три человека пострадали в ДТП на 49 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» Фото: ГИБДД России

В Нижневартовском районе на 49 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» 32-летний водитель автомобиля «Митсубиси Аутлендер», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено Логан», под управлением 65-летнего водителя. Из-за произошедшего ДТП оба водителя, а также пассажир «Рено», 45-летний мужчина, получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.

Кроме того, в Югре сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение ПДД может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к обязательному соблюдению ПДД и взаимной вежливости на дорогах.