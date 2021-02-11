В Сургуте возбуждено дело по поводу мошенничества в особо крупном размере Фото: pixabay.com

Следователи Сургута завели уголовное дело против учредителя одного из обществ с ограниченной ответственностью.

53-летний мужчина имел долю участия 52% уставного капитала и решил обманным путем продать свою часть. Имущество было нажито в браке и мужчина, зная, что по закону совместно нажитое в браке имущество подлежит отчуждению только с согласия второго супруга, заключил договор купли-продажи с 52-летней женщиной.

Злоумышленник продавал долю общества по существенно низкой цене - около 36 тысяч рублей, при фактической стоимости более 217 миллионов рублей. Суд признал сделку недействительной.

Своими действиями 53-летний мужчина пытался украсть деньги своей супруги, которой по закону принадлежит 26% доли уставного капитала предприятия, что составляет более 108 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящий момент суд избрал меру пресечения для сургутянина в виде ареста сроком на 2 месяца.

Раньше на мужчину уже заводили уголовные дела по другим преступлениям, которые на данный момент находятся на стадии расследования.