В Югре создали игровое пространство для детей «Йонтех» Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

В Югре создали игровое пространство для детей «Йонтех». Проект открыли в деревне Русскинская Сургутского района. Игровое пространство реализовано по инициативе и при непосредственном участии детей из оздоровительного образовательного лагеря «Этноград».

Первые посетители оценили задумку ещё в августе 2020 года. Парк – это не только прогулочная зона с арт-объектами, но и территория, позволяющая ребятам безопасно познавать мир. Его концепция уникальна для России своим дизайном, исполнению и консолидации ресурсов из разных источников, а также механизмом взаимодействия органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций.

Парк создан для реализации детских инициатив и формированию комфортной, безопасной и содержательной городской среды. На территории созданы двухметровые арт-объекты, изображающие героев хантыйских легенд, коренного народа Севера.

Стоит отметить, йонтэх – в переводе с хантыйского языка – детство. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря поддержке администрации Сургутского района.