Уже судимый сургутянин украл телефон и снова будет наказан Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 61 преступление, по горячим следам раскрыто 36.

В Югорске 37-летний мужчина, разбив окно в квартире жилого дома на улице Пушкина, украл кабель длиной около 40 метров, принадлежащий мужчину. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель уже был судим, а теперь он находится под подпиской о невыезде и дожидается нового наказания.

В Сургуте ранее судимый 26-летний мужчина похитил сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей из квартиры жилого дома по улице Маяковского. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый также находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 3 ранее совершенных преступления. Так, сотрудниками уголовного розыска Сургута установлен 22-летний подозреваемый, который ранее украл из автомобиля «Хонда» банковскую карту северянина, с которой впоследствии украл 4 тысячи рублей. Злоумышленник дал признательные показания.