Житель Советского района взял кредит для мошенников Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району по случаю кражи денег обманным путем обратился 28-летний житель районного центра.

На телефон мужчины позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности одного из банков, сообщил о подозрительных запросах на кредитование, которые пришли в коммерческую организацию от заявителя. Не поверив, югорчанин тут же связался со службой поддержки банка, чтобы проверить номер телефона звонившего, где ему сообщили, что скорее всего это мошенник.

Спустя какое-то время мужчине вновь позвонили, но уже с «номера телефона дежурной части Управления МВД России по ХМАО – Югре» и теперь уже "сотрудник полиции", подтвердил заявителю сказанное представителем банка. Мнимый полицейский предложил помочь поймать преступников. Для этого советчанину необходимо оформить на себя кредит в размере 200 тысяч рублей и перевести их на резервные ячейки, так как именно эту сумму пытались оформить «аферисты».

Заявитель оформил кредитную карту, с которой снял деньги и перевел их на предложенные номера телефонов. Всего мужчина произвел 42 операции по снятию и переводу денег, после чего понял, что попал на уловки мошенников.

Возбуждено уголовное дело.