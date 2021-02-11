«На одежде светлячок – безопасный маячок»: в Югре провели профилактическую акцию Фото: ГИБДД России

В Югре проводят профилактическую акцию «На одежде светлячок – безопасный маячок» в городе Нягань, Нижневартовском и Сургутском районах. Юные инспекторы движения совместно с активными родителями проверили наличие световозвращающих элементов на одежде и школьных ранцах детей перед входом в учебные заведения.

В большинстве случаев, у юных пешеходов есть световозвращающие атрибуты, что говорит о высокой сознательности их родителей. Тем, у кого световозвращателей не оказалось, представители «родительского патруля» дарили их вместе с тематическими памятками по безопасности дорожного движения.

В Радужном волонтёры Детской Школы Искусств вместе с инспектором ГИБДД посетили воспитанников Детского сада «Черепашка» и подарили дошколятам световозвращающие броши, сделанные своими руками.

Сотрудники ГИБДД в Мегионе провели практикум для воспитанников детского сада «Буратино». В местах расположения пешеходных переходов и перекрестков дорожные полицейские рассказали о существующих опасностях и скрытых «дорожных ловушках», а также о значимости световозвращающих элементов.