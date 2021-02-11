Погода в Югре на 11 февраля 2021 года: в отдельных районах небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 11 февраля: Днём температура воздуха -25,-30 °С, местами -33,-38 °С. Ночью -32,-37 °С, при прояснениях -38,-43 °С, по восточным районам -25,-30 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западный 2-7 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -26,-28 °С, ночью -34,-36 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

В Сургуте: Днём -27 °С, ночью -31 °С, пасмурно, ветер западный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -25 °С, ночью -29 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер западный 3-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -26 °С, ночью -33 °С, переменная облачность, ветер юго-западный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём -29 °С, ночью -31 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 3-4 м/с.

Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то январем потянет, то мартом потянет»; «И теплом приласкает, и морозом отдубасит». Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия наблюдали за луной: если она росла - погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца; если же дата выпадала на новолуние - такая погода будет вторую половину месяца. Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом - скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят - быть сильному ветру), и по дровам в печи (если они плохо разгораются - к оттепели).