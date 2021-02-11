Тысячи вартовчан получили лекарства от COVID-19 с доставкой на дом Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовской городской поликлинике уже на протяжении 10 месяцев активно работает служба дистанционной выписки и волонтерской доставки лекарственных препаратов. Югорчане, которые находятся в зоне риска выписывают и получают льготные лекарственные препараты без посещения поликлиники.

Лекарства для лечения COVID-19 c доставкой на дом получают заболевшие с 18 ноября 2020 года. На сегодняшний день выписано уже более 253 тысяч льготных рецептов, почти 25 тысяч вартовчан получили льготные лекарства с доставкой на дом. Ковидными препаратами обеспечен 6673 вартовчанин.

В поликлинике трудятся 30 постоянных волонтёров, которые обеспечены специальной формой, пропусками, средствами индивидуальной защиты, транспортными и топливными картами, а также для волонтёров проводится ежедневный фильтр состояния здоровья и регулярное тестирование на СOVID-19.

Нижневартовская городская поликлиника – единственное учреждение в Югре, которое весь период пандемии продолжает работу, совершенствуя механизмы взаимодействия с жителями региона и помогая снизить риски заражения COVID-19.