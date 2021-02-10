В Югре полицейские задержали мужчин, похищавших газовый конденсат Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

В Нефтеюганском сотрудники полиции при содействии бойцов Росгвардии, во время попытки кражи газового конденсата, задержали четверых участников группы.

Преступниками оказались двое местных жителей и двое жителей Тюменской области. Злоумышленники незаконно подключились к сливному патрубку конденсатосборника, находящегося в составе газопровода. И с помощью врезки они перекачивали газовый конденсат в специальные ёмкости и перевозили похищенное сырьё для хранения на производственную базу, расположенную в Нефтеюганске, для дальнейшей реализации.

Как выяснили органы власти, мужчины похитили 42 кубометра газового конденсата. Сумма причинённого ущерба составила не менее 730 тысяч рублей.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».