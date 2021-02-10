Югорчане проходят реабилитацию после COVID-19 в санатории «Юган» Фото: Официальная страница ХМАО-Югры

Югорчане проходят реабилитацию после COVID-19 в санатории «Юган». Оздоровление за первые две смены прошли 470 жителей округа, а 9 февраля началась третья смена – в окружной центр реабилитации для людей, переболевших ковид-пневмонией, заехали 260 человек.

Лечение длится 18 дней и проводится по рекомендациям Союза реабилитологов России. Врачи, массажисты, физиотерапевты буквально заново учат людей дышать. Подход к каждому индивидуальный: упражнения и процедуры назначаются в зависимости от состояния здоровья легких и сопутствующих заболеваний. Специалисты «Югана» могут отправить переболевших COVID-19 на дыхательную гимнастику, в соляные пещеры или, например, на массаж или иглотерапию. А также с постояльцами предусмотрена работа с психологом.

- Мы создали свои уникальные курсы по восстановлению лёгких. Это очень тонкая, почти ювелирная работа, поэтому группы у нас небольшие – по 5-10 человек, занятия идут по 10-20 минут. Прогресс людей мы видим практически уже через несколько занятий – рассказала специалист по лечебной физической культуре Светлана Мелешко.

Путёвки в санаторий «Юган» бесплатные, их можно получить, обратившись к участковому терапевту.