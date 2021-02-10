Мошенник в Сургуте провернул аферу и фирма лишилась 1,5 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Директор одного сургутского предприятия получил заказ на поставку металлоконструкций стоимостью более 1,5 миллиона рублей в город Ханты-Мансийск. Представители компании занялись поиском автотранспорта для доставки товара, разместив объявление на одном из сайтов.

Через некоторое время с ними связался человек, который пояснил, что сможет организовать грузоперевозку. Представители фирмы, обговорив все детали, согласились. Как выяснилось позже – это и был мошенник.

Злоумышленник действительно нашел в Сургуте водителя большегруза и представляется ему сотрудником вышеуказанной фирмы. Мужчина объяснил, что необходимо забрать товар со склада и доставить его в определенное место. Мошенник меняет маршрут, и металлоконструкция едет не в Ханты-Мансийск, а в пункт приема металла, который находится на территории Сургутского района. После чего, аферист нашел рабочих, которые выгружают товар, а вырученные за него деньги в размере 416 тысяч рублей, по указанию мужчины, переводят на "нужный" счёт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», за которую преступнику светит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.