Школы в Ханты-Мансийске оборудуют интеллектуальными системами освещения

Ханты-мансийские школы оборудуют интеллектуальными системами освещения Фото: Управление общественных связей

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» и концепции «Умный город» в образовательных учреждениях столицы Югры появятся интеллектуальные системы освещения.

Нововведения коснутся школ города: там заменят лампы - на светодиодные, что позволит сэкономить энергоресурсы и деньги. Лампы смогут реагировать на движение и включаться тогда, когда в коридорах или классах есть ученики. Сбор данных со счетчиков потребления воды и электроэнергии также планируется сделать автоматическим.

Как поясняет куратор проекта «Умный город» Андрей Варлаков, в Ханты-Мансийске также появятся автоматизированные метеокомплексы для информирования жителей о текущей погоде. Данные отобразятся на уличные экраны, экраны новых «теплых остановок», виджет в мобильном телефоне и будут передаваться в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске строят две школы и образовательно-молодёжный центр.