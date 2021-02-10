Мегионца осудили за пьяное вождение, из-за которого погиб человек Фото: pixabay.com

Мегионский городской суд вынес обвинительный приговор против местного жителя. Его признали виновным по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, совершенное лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В августе 2020 года подсудимый, сел за руль автомобиля пьяным и двигаясь по автодороге превысил допустимую скорость. Потеряв контроль над ситуацией, мужчина допустил опрокидывание машины в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия его пассажир получил множественные телесные повреждения, из-за чего скончался на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года.