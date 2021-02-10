В Югре начнет работу «Школа пациента с ВИЧ – инфекцией» Фото: pixabay.com

В Югре сформировали «Школу пациента с ВИЧ – инфекцией», цель которой состоит в формировании устойчивой приверженности к диспансеризации и лечению ВИЧ – инфекции, профилактики вторичных заболеваний. Авторами курса выступают специалисты окружного учреждения «Центр СПИД».

На платформе «Zoom» 21 февраля с 12.00 до 13.00 часов состоится первая онлайн-встреча. Далее, занятия будут проводиться один раз в две недели. Программа "школы" включает 10 занятий, продолжительностью 40-60 минут. Формат рабочей группы закрытый - после второго занятия возможности подключиться не будет. Участники смогут задать вопросы спикеру в конце каждого занятия. Спикер: врач-инфекционист, терапевт, кандидат медицинских наук Степанова Екатерина Юрьевна.

В проекте могут участвовать как пациенты, живущие с ВИЧ-инфекцией, так и специалисты медицинских организаций.

КП информировала о том, что в Югре возобновил работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Услуга предоставляется бесплатно.