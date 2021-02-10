Губернатор Югры встретится с жителями Ханты-Мансийского района Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Жители Ханты-Мансийского района смогут получить ответы на актуальные вопросы от губернатора Югры Натальи Комаровой во время онлайн-встречи. Эфир Наталья Владимировна проведет своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» в субботу, 13 февраля, в 14:00.

- Обсудим развитие муниципалитета, реализацию национальных проектов. Ваше мнение – приоритет. Оставляйте вопросы, предложения в комментариях к этому посту, на личных страницах модераторов Василия Тимофеева (активист, руководитель проекта «О Зенково с любовью!», с. Зенково), Наталии Черменевой (волонтер, педагог, п. Горноправдинск). Каждый ваш запрос будет отработан командой главы района Кирилла Минулина, специалистами отраслевых департаментов, экспертами, командой губернатора, – написала губернатор в своих социальных сетях.

Ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент» даст не только губернатор, но и администрация муниципалитета, представители исполнительных органов государственной власти дадут Ханты-Мансийского района,

Стоит отметить, что открытые встречи с югорчанами являются обязательной частью рабочей программы губернатора при поездках в муниципальные образования. Из-за ограничений, связанных с COVID-19 они проходят в режиме онлайн.