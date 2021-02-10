Югорчанку, которая убила мужа из мести за рукоприкладство будут судить Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Няганский межрайонным следственный отдел завершил расследование уголовного дела против 34-летней жительницы Октябрьского района, которая обвиняется в убийстве супруга. Убийство произошло в районе улицы Школьная села Малый Атлым.

Напомним, мы писали ранее о том, как обвиняемая из мести за причиненные обиды и побои, ударила своего супруга ножом в грудь. От более чем 8 ран 37-летний супруг скончался на месте происшествия.

Обвиняемая признала свою вину, но следователи, в свою очередь собрали достаточно доказательной базы и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Далее судьбы женщины решит судья.

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