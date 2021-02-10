Руководить Росгвардией Югры будет силовик из Тюмени Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Начальником управления Росгвардии по Югре станет Евгений Симаков, который возглавлял силовое ведомство по Тюменской области. Как сообщают в пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии, работу в правоохранительных органах Евгений Симаков начал в 1994 году. С 2005 года по 2016 год он выполнял обязанности заместители начальника управления вневедомственной охраны УМВД России по Тюменской области. В октябре 2016 года возглавил вновь созданное в регионе территориальное Управление Росгвардии.

Благодаря его работе в Росгвардии в Тюменской области эффективно обеспечен контроль за обстановкой, общественным правопорядком и безопасностью граждан. Поэтому он продолжит уделять большое внимание морально-психологическому климату в служебном коллективе, работе с ветеранами и молодёжью.

За высокие достижения в служебной деятельности полковник Симаков неоднократно поощрён ведомственными наградами.

Напомним, мы сообщали, что начальник Управления Росгвардии по Югре ушёл на повышение в Тюмень. Фактически руководители силового ведомства поменяются местами.