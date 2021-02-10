В Нижневартовске автоледи на «Шевроле» проехала на красный и создала аварию Фото: ГИБДД России

В Нижневартовске на улице Ленина31-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле», при повороте налево, проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Хендай», за рулем которого находился 32-летний молодой человек. В результате ДТП оба водителя получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы. Окружная Госавтоинспекция напоминает, что согласно проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой штраф в размере 1000 рублей. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, ведь именно их соблюдение – залог безаварийных дорог Югры. Кроме того, за сутки на территории округа задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.