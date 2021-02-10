Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 февраля 2021 года увеличилось на 93 человека Фото: pixabay.com

По сообщению оперативного штаба в Югре зарегистрировано за сутки 93 новых случая коронавирусной инфекции в 18 муниципалитетах. Всего за период пандемии лабораторно подтверждено 49 149 случаев COVID-19.

По клинической картине: на момент выявления у 65 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 6 человек бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 89 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 159 человек, сняты с наблюдения 181 305 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 412 человек, всего прошли обследование 1 369 672 югорчанина.

За сутки больше всего случаев заболевания выявлено: в Сургуте – 21; Нижневартовске – 10; Ханты-Мансийске – 10.

Также есть заболевшие: в Югорске– 7; Советском районе – 7; Мегионе – 5; Нефтеюганске – 5.

Закрывают список по заболеваемости коронавирусом за сутки: Покачи – 4; Ханты-Мансийский район – 4; Когалым – 3; Лангепас – 3; Урай – 3; Октябрьский район – 3; Радужный – 2; Березовский район – 2; Нефтеюганский район – 2; Нягань – 1; Сургутский район – 1.

Состояние 86 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 694 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 227 человек, за весь период пандемии вылечились 46 527 жителей региона.