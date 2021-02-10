Погода в Югре на 10 февраля 2021 года: температура снизиться до -42 °С Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 10 февраля: Днём температура воздуха -25,-30 °С, местами -32,-37 °С, по восточным районам -19,-24 °С. Ночью -31,-36 °С, при прояснениях -37,-42 °С, по восточным районам -22,-27 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -28,-30 °С, ночью -34,-36 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -27 °С, ночью -29 °С, небольшой снег, ветер западный 3-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -25 °С, ночью -26 °С, небольшой снег, ветер западный 4-5 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -28 °С, ночью -30 °С, переменная облачность, ветер западный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём -27 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 3-4 м/с.

Главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. По приметам этого дня судили о лете: ветер предвещал дожди и сырость.