В Югре снижается заболеваемость коронавирусом Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Наталья Комарова отметила, что в округе продолжается добровольная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. Только за прошлую неделю в Югру поступило еще 11 тысяч 970 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». По состоянию на 7 февраля, первым компонентом вакцины привиты 25 тысяч 66 югорчан.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский доложил, что на сегодняшний день в регионе уже использовано свыше 26 тысяч доз вакцины. Всего с начала иммунизации поступило 39 012 тысяч доз. На данный момент действует 125 пунктов вакцинации, 88 из которых стационарные, 37 – мобильные.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Югре отметила, что в Югре на протяжении 2,5 месяца фиксируется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

Во время заседания Наталья Комарова напомнила, что все граждане, прибывшие в Россию из-за рубежа, в течение трёх дней обязаны сдать тест на коронавирус и разместить информацию о результатах на портале госуслуг. А также рассказала о том, что с 8 февраля образовательные учреждения высшего образования округа вернулись к очному формату обучения.

Кроме того, правительством Югры решено предоставить выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к 76-летию Победы: по данным департамента социального развития округа, её назначат более чем 4,7 тысячам югорчанам. Во время заседания отмечено, что с начала 2021 года единовременная выплата в 35 тысяч рублей была назначена 251 многодетной семьей, каждая из которых имеет право на Югорский семейный капитал.

Видеозапись заседания доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».