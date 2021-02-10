Более 100 произведений советских художников пополнили музейный фонд Югры Фото: google.ru/maps

Музейный фонд государственного художественного музея Югры пополнился 108 произведениями живописи и скульптуры, которые посвящены трудовым свершениям и будням советского человека 20 века.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» сообщил директор регионального департамента культуры Артур Латыпов.

Коллекцию передали югорскому учреждению в соответствии с приказом министерства культуры России для того, чтобы включить в музейный фонд, а также для сохранения, изучения и представления публике.

В составе коллекции – работы народных художников РСФСР Виктора Думаняна и Михаила Смирнова, лауреата государственной премии СССР Баходира Джалалова, народного художника Грузинской ССР Николая Канделаки, народного художника Армении Левона Токмаджяна и многих других известных участников всесоюзных выставок 1960-1980 годов.

- Пополнение нашей коллекции такими бесценными произведениями – это событие, исключительное по своей значимости. В скорейшем времени переданные произведения искусства представят жителям Югры, – написал в Инстаграм-аккаунте Артур Латыпов.