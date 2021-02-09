В Югорске продолжается вакцинация жителей от COVID-19 Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югорске продолжается вакцинация жителей от новой коронавирусной инфекции. Все желающие могут пройти иммунизацию, для этого организован отдельный кабинет, где фельдшер проводит осмотр пациента и даёт допуск на визит в кабинет вакцинопрофилактики. Чтобы избежать очередей, каждому югорчанину выделено своё время, о котором сообщают заранее.

С момента получения первого транша вакцины первым компонентом привито уже 420 человек, второй компонент получили 47 человек. Кроме того, в Югорске сформированы выездные бригады для удобства работников предприятий и учреждений города. Заявки на вакцинацию принимаются по телефону горячей линии и через портал Госуслуг. Такой возможностью уже воспользовались более 1000 жителей города.

Мы уже сообщали о том, как в Лангепасе началась вакцинация от COVID-19 и активно ведётся в Нижневартовской поликлинике. Кроме того, писали про то, где сделать прививку от коронавируса в Югре.