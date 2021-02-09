Мошенники хотели выманить деньги у югорчанина, но он оказался умнее

Мошенники хотели вытянуть деньги у югорчанина, но он оказался умнее Фото: pixabay.com

Мошенники придумали новую схему для обмана, которую решили опробовать на очередных жертвах, в числе которых оказался и 34-летний житель Березово.

Мужчине позвонила девушка и представилась сотрудником полиции. Она назвала персональные данные югорчанина и пояснила, что на его имя имеется множество банковских счетов. Также, собеседница пояснила, что мужчине в ближайшее время необходимо явиться в отделение полиции, якобы ему были отправлены повестки, но он их игнорировал. При этом девушка в разговоре ни разу не упомянула, что нужно прийти по конкретному адресу, именно в дежурную часть ОМВД России по Березовскому району. Это и насторожило северянина.

Далее бдительный северянин продолжил разговор уже с банковским сотрудником, на которого его переключила собеседница. Аферист стал рассказывать, что, скорее всего, данные счета открыли мошенники и они же пару минут назад пытались оформить кредит, но финансистам удалось блокировать попытку.

Как только мошенник рекомендовал мужчине зайти в личный кабинет, тот сбросил вызов. Собеседник стал настойчиво звонить и просил следовать его инструкциям, чтобы заблокировать мнимые счета.

Югорчанин вспомнил, что уже не раз слышал о подобных "разводах" и очередной звонок подтвердил его сомнения, но мужчина сумел ответить так, что мошенники перестали его беспокоить.