Нефтеюганский школьник запустил проект по обмену едой Фото: группа фудшеринга в соцсети

Нефтеюганский школьник запустил проект по спасению еды от утилизации, а точнее по обмену едой. Владимир Овсепян организовал в своём городе фудшеринг: создал группу, где жители могут делиться питанием с нуждающимися. Ему всего 14 лет - он учится в 8 классе и мечтает о карьере в журналистике.

Идея о создании такого полезного проекта пришла к югорчанину чуть больше года назад, когда он стал интересоваться вопросами экологии и социальными проектами за рубежом. Мальчика поддерживали в его начинаниях родные и благодаря этому школьник воплотил свою идею в жизнь.

Из-за пандемии работа над проектом приостановилась, но это время школьник потратил с пользой, а именно: на выступления на мероприятиях, набор команды, поиск партнеров. - Работы было много, мы участвовали в различных конкурсах, набирали людей, занимались таркетингом, даже выиграли грант губернатора Югры. А зимой мы уже проводили с нашими партнерами из продуктовых заведений полномасштабные акции, — пояснил юноша.

В команде фудшеринга работает пять человек, помогают волонтеры и просто неравнодушные люди. В декабре прошлого года ребята с партнерами из кафе ZAM-ZAM и сети магазинов «Изобилие» накормили 71 человека из местного дома престарелых.

Недавно школьник выиграл грант губернатора Югры на реализацию и улучшение своего проекта. Полученные деньги мальчик планирует вложить в оборудование: специальные боксы, корзины, сумки-холодильники.