В Югре принимает участников онлайн-школа начинающего фермера Фото: pixabay.com

В регионе стартовала регистрация участников первой в Югре школы начинающего фермера «Я – фермер». Школа организована в онлайн формате и продлится до 26 февраля.

Само мероприятие состоится в марте и будет направлено на развитие фермерства в округе, просвещение сельского населения о существующих механизмах государственной поддержки в области развития сельского хозяйства, оказание поддержки проектам молодых предпринимателей в сфере агропромышленного комплекса.

Участниками онлайн-школы могут стать югорчане, желающие развить собственный бизнес, переквалифицироваться, молодые фермеры, главы крестьянско-фермерских хозяйств.

Во время обучения возможно получить знания по разработке и реализации устойчивого бизнес-проекта в сельском хозяйстве. В течение месяца сертифицированные бизнес-тренеры и эксперты в области агропромышленного комплекса расскажут об основах предпринимательской деятельности, тонкостях ведения бухгалтерии, особенностях налогового законодательства, формировании маркетинговой стратегии, возможностях кооперации. В программе школы предусмотрена встреча с представителями федеральных торговых сетей и финансовых организаций.

Все разработанные в процессе обучения проекты получат сопровождение для участия в грантовом конкурсе «Агростартап» и возможность получить льготные займы.

Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: +7-346-738-85-75, а также через e-mail: sir@fondugra.ru.