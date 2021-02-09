Нефтеюганца накажут за фиктивный медосмотр Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску обратился сотрудник службы безопасности одного из предприятий города. Мужчина сообщил, что при трудоустройстве в организацию, нефтеюганец предоставил документ о предварительном медицинском осмотре, который вызвал сомнение.

Подозреваемый пояснил, что боялся проходить медкомиссию, так как имеет проблемы со здоровьем, поэтому решил таким образом выйти из ситуации.

Во время проверки и согласно заключению эксперта документ выполнен электрографическим способом, а оттиски печати нанесены способом высокой печати.

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Ему может грозить максимальное наказание - арест до 6 месяцев.

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