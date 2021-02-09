Начальник Управления Росгвардии по Югре ушел на повышение в Тюмень

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Начальник Управления Росгвардии по Югре полковник полиции Евгений Федоткин пошёл на повышение, его назначили начальником Управления Росгвардии по Тюменской области.

Полковник полиции Евгений Федоткин в 2016 году стал первым руководителем вновь созданного территориального подразделения Росгвардии в Югре. Управление, под его руководством не раз отмечалось в числе лучших в Уральском округе.

Начинал Евгений Владимирович свою карьеру в правоохранительных органах, в должности командира оперативного взвода нижневартовского ОМОН. Он прошел свой должностной путь от взводного до командира, впоследствии возглавив югорский ОМОН. Его отмечают как грамотного и требовательного, в первую очередь к себе. Он неоднократно принимал участие в антитеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. Полковник Федоткин награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка», ведомственными медалями, имеет наградное оружие.

Евгений Владимирович Федоткин с отличием окончил Ачинское военное авиационное училище, в 2003 году - Тюменский юридический институт МВД России, а в 2007 году с отличием завершил курс в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В 2020 году проходил обучение в Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.