Завершилось расследование дела об убийстве жителя Нефтеюганска и поджоге квартиры Фото: СК СУ РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске следователи завершили расследование уголовного дела в против 40-летнего жителя Республики Башкортостан, который обвиняется в убийстве собутыльника и поджоге его квартиры.

В ноябре прошлого года обвиняемый, не имеющий постоянного места жительства на территории округа, находился в квартире одного из домов в 8 микрорайоне города Нефтеюганск. Он поругался с малознакомым ему хозяином квартиры из-за того, что тот после совместного распития алкоголя захотел его выгнать из квартиры. Гость обиделся и ударил югорчанина 3 раза кухонным ножом в шею. От полученных ран 61-летний мужчина скончался. Убедившись, что хозяин квартиры мертв, убийца решил скрыть следы преступления и накрыл тело резиновой лодкой и поджег её, в результате чего уничтожена значительная часть имущества.

Обвиняемый раньше не однократно судим и теперь ему светит срок за убийство и умышленное повреждение чужого имущества. Следователями собрано достаточно доказательств вины подозреваемого, поэтому уголовное дело направлено в суд.