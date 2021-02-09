Вартовчанка, пытаясь купить авиабилеты, отдала деньги аферистам Фото: Виктория Терина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 18 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Югорчане «подарили» злоумышленникам более 2 миллионов рублей.

Молодая вартовчанка, через интернет, пытаясь купить авиабилеты на рейс «Нижневартовск – Омск», перевела на счета аферистов 75 тысяч рублей.

В Сургуте 58-летняя женщина, поверив, что ей звонит сотрудник банка, пожелала увеличить кредитный лимит по своей кредитной карте с уменьшением процентной ставки, в результате чего сообщила мошенникам паспортные данные. Преступники списали с её счета 8 тысяч рублей.

Другой сургутянин, желая приобрести автомобиль на сайте «Авито», перевел предоплату за покупку около 70 тысяч рублей. Но остался без машины и без денег.

В Урае пожилая женщина через социальную сеть «Одноклассники» решила заказать две кожаные сумки, оплатив 4 тысячи рублей. Но при получении посылки в почтовом отделении вместо сумок получила вязаную шапку коричного цвета, набитую бумагой.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.