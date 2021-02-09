В Югре предложили новый подход для привлечения детей в лыжный спорт Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

Федерация лыжных гонок Югры вместе с группой компаний «БерезкаГаз» при поддержке администрации города Ханты-Мансийска предложили новый подход к обучению дошкольников и школьников младший классов лыжной подготовке.

Новый проект под названием «Вставай на лыжи!» разработан для привлечения детей в лыжный спорт. Площадку для занятий можно построить где угодно: в парке, у школы, на стадионе. Необычная полоса препятствий со множеством заданий и преград способна превратить любое занятие физкультурой на лыжах в своеобразную веселую эстафету. А это вернет лыжным гонкам популярность среди детей.

«Тренироваться, играя» - такой девиз выбрали создатели проекта. Благодаря игре, дети начнут соревноваться естественным образом, радоваться показанному времени, получать медали. И, возможно, почувствуют себя сильными и решат, что могут показывать результаты на мировом уровне, как это делали выдающиеся югорские лыжники.

Экспериментальные площадки проекта организуют на базе образовательных учреждений югорской столицы. Открытые уроки прошли в школе №5 и детском саду №9 Ханты-Мансийска.

Авторы проекта надеются, что в скором времени к ним присоединятся и другие образовательные учреждения города, а также идея выйдет на национальный уровень.