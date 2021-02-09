Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 февраля 2021 года увеличилось на 138 человек Фото: pixabay.com

Не смотря на снижение количества зарегистрированного числа заболевших коронавирусом, жители региона по-прежнему болеют COVID-19. За сутки лабораторно подтверждено 138 новых случаев заболевания коронавирусом в 18 муниципалитетах. С марта коронавирусом переболели 49 056 югорчан.

По клинической структуре: на момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 зафиксирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 136 случаях, по 2 случаям контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 483 человека, сняты с наблюдения – 180 443 жителя региона.

Высокие цифры заболеваемости за сутки выявлены: в Сургуте – 55; Нижневартовске – 11; Югорске – 11.

Также случаи заражения коронавирусом есть: в Сургутском районе – 8; Покачах – 7; Ханты-Мансийском районе – 6; Нягани – 5; Урае – 5; Ханты-Мансийске – 5; Октябрьском районе – 5.

Закрывают список: Мегион – 4; Кондинский район – 4; Советский район – 3; Когалым – 2; Нефтеюганск – 2; Березовский район – 2; Нижневартовский район – 2; Нефтеюганский район – 1.

Состояние 88 пациентов остаётся тяжелым, 51 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 692 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 190 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 46 300 югорчан.