В Югре повышают надежность электроснабжения нефтедобывающих объектов Фото предоставлено КП

Нефтеюганские энергетики начали капитальный ремонт воздушной линии 110 кВ «Пыть-Ях - Кратер», которая обеспечивает электроснабжение объектов компаний «Роснефть», «СИБУР Холдинг» и около тысячи жителей микрорайона Пыть-Яха. На повышение надежности сетей энергетики потратят более 3 миллионов рублей.

Большая часть воздушной линии проходит в труднопроходимой болотистой местности, где специалисты проводят перестановку опор линий электропередачи на новый фундамент. Это поможет обеспечить устойчивость к резким перепадам температур. Из-за особенностей региона перестановку опор можно выполнить только зимой, когда есть возможность доставить необходимые материалы и спецтехнику к месту работ по «зимнику». Мероприятия проводятся без помех для потребителей – для бесперебойного энергоснабжения смонтирована временная линия электропередачи.

В рамках ремонтной кампании 2021 года на линии электропередачи запланирована замена изоляторов, а также установка 84 птицезащитных устройств. Это убережет пернатых от гибели, предотвратит отключения и нарушение энергоснабжения потребителей.

– Развитие электроснабжающей инфраструктуры для нефтедобывающих предприятий – это приоритетное направление деятельности компании. Мы вкладываем основательные средства в повышение надежности энергосистемы ХМАО-Югры, что открывает новые горизонты развития крупным потребителям региона. Нефтяники имеют необходимый задел электросетевой прочности для увеличения добычи углеводородов в интересах экономического развития нашей страны, – подчеркнул генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Всего в течение этого года в Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах Югры планируется отремонтировать около 300 километров линий электропередачи и провести техническое обслуживание, ремонты 50-ти подстанций 35-220 кВ, 3 переключательных пунктов 110 кВ, 1 секционирующего пункта 220 кВ. На эти цели запланировано потратить порядка 148 миллионов рублей.