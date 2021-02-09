Доверчивый мегионец помог мошенникам "заработать" Фото: pixabay.com

В полицию Мегиона обратился 35-летний местный житель и рассказал, что в конце января с номера 900 ему позвонил мужчина, представился сотрудником банка и спросил, не оставлял ли тот заявку на кредит. После отрицательного ответа, собеседник предположил, что в отношении молодого человека пытаются совершить мошеннические манипуляции.

"Сотрудник банка" предложил северянину помочь найти преступников и посоветовал перевести деньги на абонентские номера, а во время этих операций мнимые финансисты якобы будут отслеживать аферистов. Злоумышленник заверил, что деньги мегионца будут в безопасности, в банковской ячейке и банк вернет средства обратно. Когда югорчанин сообщил звонившему о том, что у него в распоряжении нет денег, собеседник предложил взять кредит.

Мужчина взял займ на 300 тысяч рублей и получив «на руки» крупную сумму, по указанию мошенника, перевел деньги на разные абонентские номера. Позже мошенники настояли на том, чтобы он оформил еще 1 кредит.

В полицию с заявлением о хищении мужчина обратился спустя время. Он до последнего верил и ждал, что все деньги находятся в банковской ячейке, пока его родственница не заподозрила неладное.

В результате общения с мошенниками мужчина лишился 800 тысяч рублей.