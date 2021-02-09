Нижневартовские врачи провели сложную операцию ребенку Фото: pixabay.com

Врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели уникальную операцию на грудной клетке 6-летнему мальчику. Удалили опухоль размером 20 сантиметров. Как рассказала мама ребенка, сына ничего не беспокоило, был активным, веселым, в играх и развитии от сверстников не отличался. Родители удивились, когда при плановом осмотре УЗИ, медики диагностировали огромную кисту в грудной клетке, размером почти в 20 сантиметров.

После обследования решили оперировать ребенка. Сначала провели анализ содержимого кисты, чтобы уменьшить операционные риски. При анализе жидкости выявлены атипичные клетки, характерные для злокачественных опухолей. Но консилиум врачей, оценив ещё раз все данные исследований, динамику развития заболевания у ребёнка, приняли решение постараться полностью удалить опухоль и по результату гистологического исследования опухоли уже определиться с дальнейшей тактикой лечения ребенка.

Уникальность данного случая в том, что опухоль таких больших размеров (20*15*10 см) не оказывала практически никакого влияния на самочувствие мальчика. Ребёнок после операции чувствовал себя хорошо, быстро восстановились все важные функции организма, и его перевели в общую палату к маме.

- Я сначала испугалась, сложная операция предстоит, очень волновалась. Но операция прошла успешно, сейчас я счастлива, сын уже на второй день сам дышит, сам кушает, все хорошо. Благодарю за труд, за поддержку, заведующую Ирину Михайловну Назарову. Она меня очень поддерживала, говорила, что все будет хорошо. Хирургам детской больницы - за высокий профессионализм, персоналу - за хорошие условия и уют, - делится мама мальчика.