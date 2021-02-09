Погода в Югре на 9 февраля 2021 года: небольшой снег, изморозь Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 9 февраля: Днём температура воздуха -21,-26 °С, местами -28,-33 °С, по восточным районам -15,-20 °С. Ночью -27,-32 °С, при прояснениях -33,-38 °С, по восточным районам -18,-23 °С. Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -24,-26 °С, ночью -30,-32 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -22 °С, ночью -27 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -20 °С, ночью -24 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -22 °С, ночью -28 °С, небольшой снег, ветер западный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -23 °С, ночью -25 °С, небольшой снег, ветер северо-восточный 2-3 м/с.

На этот день существовали метеорологические приметы. Говорили, что если облака идут против ветра — это к снегу; стекла потеют — к теплу. После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.