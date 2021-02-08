За убийство предпринимателя из Когалыма осудили двоих жителей южной республики Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Доказательства, собранные следователями Когалыма признаны судом достаточными для вынесения приговора двоим жителям Республики Дагестан. Они признаны виновными по статьям "незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия", "убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом, и покушение на убийство двух лиц", "повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом" и "приобретение и использование поддельного паспорта гражданина".

В декабре 2007 года подсудимые, сговорившись между собой и еще двумя соучастниками, решили убить одного из предпринимателей города Когалым. Причиной такого поступка явилась месть за то, что он якобы организовал в октябре 2007 года в Махачкале покушение на убийство родственника одного из злоумышленников.

Подсудимые в период с декабря 2007 года по март 2008 года купили два автомата Калашникова, боеприпасы к ним и устройства бесшумной стрельбы, автомобиль ВАЗ, который не поставили на регистрационный учет и выяснили схему передвижения предпринимателя.

А дальше преступники разработали маршрут своего движения к месту планируемого преступления и путь побега. Подсудимые вместе с одним из сообщников приехали к дому предпринимателя, дождались когда мужчина вышел из подъезда, держа за руку своего ребенка, после чего, вооружившись автоматами вышли из автомобиля ВАЗ и с незначительного расстояния выстрелили около восьми раз предпринимателя. От полученных ран, мужчина скончался на месте.

В этот же момент преступники выстрелили в водителя предпринимателя, благодаря своевременно оказанной помощи он остался жив, ребёнок не пострадал.

Совершив убийство, подсудимые покинули место преступления и через несколько дней выехали в Дагестан, где купили поддельные паспорта по которым скрывались от следствия более 10 лет. Одного из подсудимых задержали в октябре 2019 года в Махачкале, второго – в феврале 2020 года задержали в Оренбурге.

Приговором суда ХМАО - Югры подсудимые признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, второму – 12 лет лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строгого режима.

Ранее еще двое соучастников убийства осуждены к 18 и 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.