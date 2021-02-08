Трое сургутян будут отвечать в суде за изнасилование девушек Фото: pixabay.com

Следственный отдел по городу Сургут завершил расследование уголовного дела против троих 20-летних местных жителей. Они обвиняются по статьям "изнасилование, совершенное группой лиц" и "действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц".

Как выяснилось во время следствия, подвыпившие обвиняемые, находились в квартире одного из домов по улице Майская города Сургут, куда их пригласила ранее не знакомая хозяйка квартиры и её соседка для ремонта. Молодые люди под действием горячительных напитков и воспользовавшись опьянением женщин совершили с обеими сексуальное насилие. Хозяйка квартиры смогла выбежать в подъезд и сообщить о происшествии сожителю соседки, который вызвал полицию и принял меры к задержанию насильников.

Парни свою вину не признали, но не смотря на это следователи собрали достаточно доказательств виновности обвиняемых и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, мы писали об этом случаев ранее, когда девушки попросили мужчин починить дверную ручку.