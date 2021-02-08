Герб Югры внесли в государственный геральдический регистр России Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Герб Ханты-Мансийского автономного округа внесли в государственный геральдический регистр России. Об этом сообщил государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов в письме, направленном в адрес губернатора Югры Натальи Комаровой.

В разработке герба участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. Специалисты изучили исторические аспекты развития Югры и вместе с геральдическим советом при президенте России доработали изображение герба с учетом норм и правил геральдики.

Во время разработки герб прошел широкое общественное обсуждение, участниками которого стали жители округа, представители региональной общественной палаты, общественных советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза писателей России, ветеранских организаций, креативного кластера.

- Совместными усилиями были проведены масштабные обсуждения герба с общественностью, экспертами на разных площадках. При его разработке были максимально учтены все мнения, – подчеркнул первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.