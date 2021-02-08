В Югре столкнулись три автомобиля: погиб один из водителей Фото: ГИБДД России

За прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 20 – получили травмы, в том числе пострадали 4 ребенка.

На 84 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе столкнулись три автомобиля: «ВАЗ», под управлением 41- летнего водителя, «ГАЗ», под управлением 54-летнего водителя и «ЛАДА», за рулем которого находился 29-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте аварии.

Кроме того, на территории Югры сотрудники ГИБДД задержали 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 20 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 111 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение правил дорожного движения может привести к трагедии и призывает участников дорожного движения к соблюдению ПДД и взаимной вежливости на дорогах.