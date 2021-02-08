В Ханты-Мансийске подвели итоги чемпионата по игре бочча Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске подвели итоги чемпионата и первенства по игре бочча в зачет Параспартакиады Югры, 5 февраля практически в течение всего дня проходили соревнования в зачет первенства. Чтобы каждый участник мог посоревноваться со всеми в своем классе игры проводились по круговой системе. Победители соревнований определялись по итоговому количеству очков, набранных во всех партиях.

На творческой площадке, организованной волонтерами клуба «Респект» боччисты смогли поиграть в мяч, порисовать и просто отдохнуть в перерывах между матчами.

6 февраля место на корте заняли взрослые спортсмены и соревнования продолжились в парных и командных категориях. В личном зачете чемпионата золотые медали завоевали Надежда Арсений из Югорска (класс ВС-1), Ангелина Меренкова из Ханты-Мансийска (класс ВС-2), Александр Аглиев из Нижневартовска (класс ВС-3) и Константин Кудымов из Ханты-Мансийска (класс ВС-5).

В парах и тройках чемпионата лучшими стали спортсмены из Ханты-Мансийска. В категории ВС-5 первое место заняла команда, в состав которой вошли Павел Корчак, Алексей Калмацуй и Константин Кудымов. В категории В категории ВС-2+ВС-1 на высшую ступень пьедестала вошли Ангелина Меренкова, Дмитрий Булаев и Андрей Андреев.