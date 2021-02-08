Кража электроинструментов, денег, велосипеда: в Югре зарегистрировано 124 преступления Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки зарегистрировано 124 преступления, по горячим следам раскрыто 80.

В Нижневартовске безработный молодой человек взломал замки залез в дачный дом, откуда украл 2 шуруповёрта, электролобзик, перфоратор, 2 бензопилы, моющий аппарат. Общая сумма краденого оценена в 18 тысяч рублей. В декабре 2020 года, этот же молодой человек, взломав замок, залез в металлический контейнер, расположенный на другом дачном участке, откуда украл аналогичные электроинструменты на 25 тысяч рублей. Кроме того, он наведался в другой дом, от куда вынес навесную станцию и поверхностный насос, на общую сумму 12 тысяч рублей. По всем случаям возбуждено уголовное дело. Ранее судимый молодой человек задержан и дожидается нового наказания.

В Сургуте в подъезде дома по улице Ивана Захарова мужчина украл велосипед синего цвета стоимостью 9 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Кроме того, за минувшие дни раскрыто 6 ранее совершенных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Нягани найден ранее судимый мужчина, который похитил из магазина парфюмерную продукцию стоимостью 5 тысяч рублей. Подозреваемый находится в ИВС за ранее совершенное преступление.

Сотрудники полиции города Урая задержали судимого северянина, который, через мобильный банк украл 16 тысяч рублей. Теперь мужчина под подпиской о невыезде дожидается наказания.