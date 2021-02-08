Число заболевших коронавирусом в Югре на 8 февраля 2021 года увеличилось на 140 человек Фото:pixabay.com

Как сообщает оперативный штаб в Югре за сутки зарегистрировано 140 новых случаев заболевания коронавирусом в 20 муниципалитетах. Всего за период пандемии ковидом переболели 48 918 жителей округа. Контакт установлен в 136 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 337 человек, сняты с наблюдения – 180 163 человека. За сутки на COVID-19 обследованы 2 592 человека, всего прошли обследование на коронавирус 1 355 331 югорчанин.

По клинической картине: на момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 пациентов диагностирована пневмония, у 5 человек бессимптомное течение заболевания.

Больше всего случаев заражение за сутки выявлено: в Сургуте – 40; Нефтеюганске – 13; Нижневартовске – 10; Нефтеюганском районе – 10.

Случаи заражения есть также: в Ханты-Мансийске – 9; Мегионе – 7; Югорске – 7; Советском районе – 6; Нягани – 5; Радужном – 5; Октябрьском районе – 5.

Закрывают список по заболеваемости за сутки: Покачи – 4; Белоярский район – 4; Нижневартовский район – 4; Сургутский район – 4; Березовский район – 3; Когалым – 1; Урай – 1; Кондинский район – 1; Ханты-Мансийский район – 1.

В тяжелом состоянии находятся 87 пациентов, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 688 человек.

За сутки выписаны по выздоровлению 145 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 46 110 югорчан.